В Таганроге отключат отопление в нескольких многоквартирных домах

Сегодня 20 февраля, в Ростовской области в г. в 10:00 временно ограничат подачу тепла в некоторых многоквартирных домах из-за аварийно-ремонтных работ на теплосетях, что приведет к временному отключению тепла в некоторых многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таганрога со ссылкой на ПАО «ТЭПТС «Теплоэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отключение коснется домов по адресам ул. Сергея Шило, 186, 186-1, 186-2, 188, 192, 194-1, 196 и ул. Ломоносова, 53, 55, 57, 57/1, 59/1, а также Мариупольское шоссе, 5 и 7.

Уточняется, что работы планируют завершить до 19:00.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге на котельной по ул. Заводская, 1 из-за коммунальной аварии часть жителей осталась без отопления вечером 12 февраля.

Снежана Стодольская