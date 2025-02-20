В феврале в Сочи изменят схему движения нескольких автобусов

С 24 февраля 2025 года в Сочи изменят схему движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Схему маршрута автобуса №22, который соединяет кинотеатр «Аэлита» с улицей Альпийской (остановка «Кооперативные гаражи»), изменят из-за регулярных нарушений графика движений. Теперь общественный транспорт будет курсировать по улице Пластунской, что позволит избежать проблем, связанных с припаркованным транспортом на переулке Дагомысском.

Изменения затронут дополнительные рейсы маршрута №35. Автобусы будут курсировать от дома №85Б до остановки «Магазин «Сочинка»». На маршруте появятся новые остановочные пункты: «Почта», «к/т Сочи», «маг. Сочинка», «Детский сад №86», «АТС» и «Гимназия №44». Стоимость проезда на этом маршруте составит 50 руб.

Пассажиры могут отследить расписание и движение всех маршрутов в реальном времени на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Мария Удовик