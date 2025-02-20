Экс-игрок «Молота» повторил рекорд в КХЛ

Бывший игрок пермского «Молота» Даниил Сероух, выступающий ныне за клуб КХЛ «Сочи», в матче с «Динамо» (5:3) стал вторым в истории Континентальной хоккейной лиги, забившим в одном матче пять голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Сероух Фото: Даниил Сероух

Автором первого достижения стал нынешний президент КХЛ Алексей Морозов, который 21 ноября 2008 года, выступая за «Ак Барс», пять раз поразил ворота «Барыса».

Даниил Сероух с 2020 по 2023 год выступал за ХК «Молот» и был выкуплен у пермского клуба ХК «Сочи». Всего за «Молот» форвард провел 150 матчей, в которых набрал 61 (35+26) балл за результативность, при этом в сезоне стал лучшим снайпером команды. Для 27-летнего игрока это всего второй сезон в КХЛ.