В Сочи ожидают пик спроса на каршеринг в майские праздники

В Сочи в период майских праздников ожидается рост спроса на услуги каршеринга. Интерес может превысить показатели прошлого года. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Делимобиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Пиковые значения спроса в 2024 году также приходились на майские праздники и летние месяцы, что связано с увеличением туристического потока. За девять месяцев работы сервиса пользователи преодолели почти 12 млн км. В декабре число поездок на каршеринге удвоилось по сравнению с апрелем. Средняя дистанция составила 24 км, при этом местные жители чаще арендовали автомобили для краткосрочных поездок, а туристы — на длительный срок.

Среди наиболее востребованных моделей оказались Belgee x50, Haval Jolion, Geely Coolray New и Geely Atlas Pro. Стоимость аренды формируется с учетом рейтинга и стажа пользователя, а также динамического ценообразования. Рейтинг водителя определяется на основе дисциплины и стиля вождения, подчеркнули в компании.

Вячеслав Рыжков