В период майских праздников в Сочи ожидается пик спроса на каршеринг
В Сочи на майские праздники ожидается пик спроса на каршеринг, который превысит показатели прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Делимобиль».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В 2024 году пиковые значения спроса пришлись также на майские праздники и летние месяцы, когда количество поездок резко возросло. Это связано с увеличением туристического потока на курорте.
За девять месяцев работы сервиса в Сочи пользователи проехали почти 12 млн км. В декабре прошлого года количество поездок на каршеринге выросло вдвое по сравнению с апрелем. Средняя дистанция поездки составила 24 км, и большую часть автомобилей арендовали местные жители для краткосрочных поездок. Путешественники чаще бронировали машины на длительный срок.
В «Делимобиле» также сообщили, что наибольшей популярностью среди клиентов пользовались автомобили моделей Belgee x50, Haval Jolion, Geely Coolray New и Geely Atlas Pro. Ключевыми факторами, влияющими на стоимость аренды машины, являются рейтинг, стаж пользователя и технологии динамического ценообразования. Специалисты сервиса рассчитывают рейтинг водителя на основе дисциплины и стиля вождения.