В Анапе выясняют причины массовой гибели рыбы

Россельхознадзор Краснодарского края устанавливает причины массовой гибели рыбы в Витязевском лимане Анапы, пишет «Ъ-Кубань». Специалисты ведомства отобрали соответствующие пробы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / krd_exp Фото: t.me / krd_exp

Надзорный орган направил в администрацию Анапы официальное письмо о необходимости очистки водоема от биологических отходов и их последующей утилизации.

По словам члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко, гибель рыбы не связана с экологической катастрофой, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

Пользователи в соцсетях утверждают, что подобное явление наблюдается практически каждый февраль с наступлением морозов.

Наталья Решетняк