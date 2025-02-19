В Анапе выясняют причины массовой гибели рыбы
Россельхознадзор Краснодарского края устанавливает причины массовой гибели рыбы в Витязевском лимане Анапы, пишет «Ъ-Кубань». Специалисты ведомства отобрали соответствующие пробы.
Фото: t.me / krd_exp
Надзорный орган направил в администрацию Анапы официальное письмо о необходимости очистки водоема от биологических отходов и их последующей утилизации.
По словам члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко, гибель рыбы не связана с экологической катастрофой, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Пользователи в соцсетях утверждают, что подобное явление наблюдается практически каждый февраль с наступлением морозов.