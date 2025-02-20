Герметизация аварийного танкера Koala в порту Усть-Луга завершена

Герметизация корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга, пострадавшего от взрыва в машинном отделении, завершена, сообщила Морспасслужба. Водолазы Балтийского филиала заделали повреждения с помощью металлических листов и подводных сварочных аппаратов. Для выполнения работ потребовался 51 спуск водолазов. В общей сложности работы продлились 43 часа.

«Специалисты Морспасслужбы приступили к откачке воды из шахты правого борта. Вода без примесей ГСМ и нефтепродуктов попала вовнутрь через пробоину. Из машинного отделения ранее откачана вся нефтеводяная смесь»,— сказано в сообщении ведомства.

На борту танкера находится около 130 тыс. т мазута, выгрузить его можно только в подогретом состоянии, отметила Морспасслужба. Сейчас продолжается разогрев нефтепродуктов, пар подается с берега. На момент публикации температура достигла 47 градусов.

В район швартовки Koala также направили аварийно-спасательное судно «Балтика» из-за ухудшения ледовой обстановки. Оно будет обеспечивать безопасные условия для водолазных работ.

Взрыв в машинном отделении танкера в порту Ленинградской области произошел 9 февраля. Экипаж эвакуировался на берег. По информации «Ъ», танкер прибыл в порт Усть-Луга с Мальты в ночь на 6 февраля. 10 февраля правительство Финляндии сообщило о начале собственного расследования инцидента и подготовке к возможному разливу нефтепродуктов. Позднее стало известно, что выбросов мазута не произошло.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Коала" не вышла из порта».