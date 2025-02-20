В Ростовской области потушили пожар на площади 180 квадратных метров

В Ростовской области пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 180 кв. м., сообщает пресс-служба МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района Фото: МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района

Пожар возник днем, 19 февраля, в Щепкинском сельском поселении в СНТ «Содружество» на ул. Виноградной. К приезду спасателей пламя охватило 180 кв. м. В тушении пожара участвовали семь сотрудников МЧС и три единицы техники.

В происшествии никто не пострадал.

Ева Китаева