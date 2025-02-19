В горный кластер Сочи временно ограничат проезд из-за очистки моста от наледи

В ночь на 20 февраля специалисты дорожных служб временно перекроют движение на участке 17–31 км федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна для очистки металлических конструкций вантового моста от снега и наледи. Об этом сообщает ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ «Черноморье» Фото: ФКУ «Черноморье»

Работы продлятся в течение четырех часов в промежутке с 21:00 до 04:00. Водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрута. Для объезда закрытого участка автомобилисты могут воспользоваться альтернативным направлением — старым маршрутом трассы А-149.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за переувлажнения почвы на трассе А-147 Джубга — Сочи сошла смесь обломков горных пород и вод. К работе привлекли шесть специалистов дорожных служб и четыре единицы техники.

Мария Удовик