Суд в Ижевске взыскал 75 тыс. руб с владельца агрессивной собаки

В Ижевске собака бойцовской породы без намордника сорвалась с поводка пьяного хозяина и напала на мопса. Его доставили в ветклинику с укусами в спину, бедро и хвост. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, спустя несколько дней животное скончалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении ответчика ранее уже поступали жалобы в связи с неоднократными нападениями бойцовской собаки на домашних животных с причинением травм различной степени тяжести.

Административной комиссией Ижевска за нарушение правил содержания и выгула собак наложен штраф 2 тыс. руб. Суд также взыскал расходы на лечение мопса 65 тыс. руб и компенсацию морального ущерба 10 тыс. руб.