На Ставрополье представят к награде ветерана СВО за спасение ребенка на льду

Участника СВО, который спас провалившуюся под лед третьеклассницу в Зеленокумске, представят к краевой награде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ветеран СВО, вернувшийся домой по ранению, стал героем на родине – его представят к награде за спасение ребенка на льду. Третьеклассница Ариана провалилась под лед в Зеленокумске. Свидетелем происшествия стал местный житель, многодетный отец и ветеран СВО Александр. Он пришел на помощь девочке и предотвратил трагедию.

Промокшего ребенка боец передал медикам. О счастливом спасении девочки стало известно по всему Ставрополью. Губернатор назвал ветерана ангелом-хранителем для третьеклассницы.

«Настоящий защитник Родины всегда остается защитником. К слову, несколько дней город даже не знал имени своего героя: тот просто передал девочку подоспевшим медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Надо равняться на таких людей. Считаю правильным представить Александра за спасение жизни к краевой награде. Поручил подготовить для этого необходимые документы»,— написал Владимир Владимиров.

По его словам, спасший девочку Александр – многодетный отец, за участие в СВО награжден боевыми наградами. Домой вернулся в связи с увольнением по ранению.

Алена Воробьева