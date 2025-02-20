Периферия антициклона принесет в Петербург 20 февраля переменную облачность

Погоду в Петербурге 20 февраля сформирует северо-восточная периферия антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, установится переменная облачность, осадков в городе не ожидается. Солнечные лучи будут активно прогревать оставший за ночь воздух. Столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов.

Атмосферное давление подрастет и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 м/с. В пятницу, 21 февраля, господин Леус пообещал еще более серьезное потепление. Воздух прогреется до нуля градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальщики за неделю очистили улицы Петербурга почти от 60 тыс. кубометров снега.

Андрей Маркелов