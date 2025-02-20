В Саратовской области на пожаре в пятиэтажке погибла хозяйка квартиры

В поселке Степное Саратовской области на пожаре погибла 42-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел рано утром сегодня, в четверг. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже дома по ул. 50 лет Победы. Там горели вещи в коридоре на 4 кв. м.

Во время тушения огня пожарные нашли тело 42-летней хозяйки. Как выяснил дознаватель МЧС России, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем погибшей.

Павел Фролов