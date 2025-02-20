Нетрезвый водитель в Удмуртии пытался дать взятку полиции

50-летний житель Глазова пытался избежать наказания за пьяное вождение и дать взятку 20 тыс. руб полицейскому. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, автоинспекторы сообщили об этом в дежурную часть. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ.

Нетрезвого водителя Lada Xray остановил патруль, его сотрудники провели освидетельствование на состояние опьянения. Оно выявило 1,278 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, при норме до 0,16 мг/л. По факту инцидента проводится проверка, фигуранта отправили под подписку о невыезде.