Власти обменяют участок в Данилихе на площадку для парковки новой сцены оперного театра

Думский комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами согласовал безвозмездную передачу в краевую собственность земельного участка на ул. Овчинникова. Как сообщил Business Class, территорию в 3,7 тыс. кв. м в микрорайоне Данилиха обменяют на другой актив – участок по ул. Ленина, 5. Замминистра имущества и градостроительной деятельности Пермского края Ксения Хайруллина, присутствовавшая на заседании комитета, уточнила, что эта площадка сейчас находится в частной собственности, но входит в границы территории комплексного развития (КРТ). Власти рассчитывают задействовать его для организации парковки новой сцены театра оперы и балета, который в будущем возведут в Разгуляе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Земельный участок на ул. Овчинникова, фото - публичная кадастровая карта Фото: Земельный участок на ул. Овчинникова, фото - публичная кадастровая карта

О планах безвозмездной передачи в региональную собственность участка городских властей на ул. Овчинникова стало известно недавно. Администрация внесла в гордуму соответствующий проект решения. Свободная территория по ул. Овчинникова расположена на углу улиц Овчинникова и Мильчакова, за жилым домом на ул. Мильчакова, 6. Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование участка – под многоэтажную жилую (высотную) застройку.

Участок на ул. Ленина, 5 имеет площадь 1,9 тыс. кв. м и предназначен для многоквартирных жилых домов. Территория расположена слева от сквера им. Татищева, за малоэтажными домами по ул. Клименко.

Власти Перми обменяют участок для организации парковки новой сцены оперного театра