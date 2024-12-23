Спрос на украшениям со змеями в Сочи увеличился на 65%

Продажи ювелирных украшений с символом 2025 года – змеями – выросли на 51% в России за 2024 год, сообщает пресс-служба бренда Sokolov. Лидером по динамике спроса стал Волгоград, где объем реализации увеличился втрое. В Сочи спрос вырос на 65%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Краснодар занял второе место в общероссийском рейтинге: жители города приобретали талисманы в два раза чаще, чем год назад. Средний чек на изделия превысил 3,2 тыс. руб., увеличившись на 18%. В Сочи продажи поднялись на 65%, а средняя стоимость покупки составила более 3,1 тыс. руб.

Среди украшений со змеей чаще всего в этом году выбирали кольца, серьги и браслеты. В 2024 году покупатели стали чаще обращать внимания на броши (+49%) и колье (+25%) с изображениям символа 2025 года.

Большинство покупателей выбирают серебряные изделия с фианитами (53%) и недрагоценными камнями (12%), треть предпочитает украшения без вставок. Спрос на изделия с зелеными камнями вырос на 43%: популярностью пользуются изумруды (35%), агаты (26%) и фианиты (23%).

Вячеслав Рыжков