Два жителя Шадринска осуждены за перехват и продажу цифровой базы данных

Шадринский районный суд признал двух местных жителей виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). За незаконный перехват и продаже цифровой базы данных фигуранты приговорены к двум годам ограничения свободы каждый, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд и следствие установили, что в марте 2024 года шадринцы вступили в преступный сговор с неустановленными лицами в одном из мессенджеров. Один из сообщников работал в салоне сотовой связи и имел доступ к базе абонентских номеров, неизвестные предлагали доход за незаконное использование данных клиентов.

«Сотрудник салона сотовой связи передавал сообщникам скопированные из базы данных оператора списки абонентских номеров. Затем с целью незаконного обогащения злоумышленники подключали к ним дополнительные услуги»,— сообщает УФСБ России по Курганской области. Всего было обнаружено более двухсот случаев модификации персональных данных.