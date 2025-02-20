Ученые выявили небольшое превышение ПДК по углеводородам у берегов Кубани

Незначительное превышение ПДК по углеводородам выявили ученые в воде у берегов Краснодарского края и Крыма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Пономарёва Фото: Екатерина Пономарёва

С 20 по 24 января у берегов Керченского пролива и западной части Краснодарского края собрали пробы морской воды и прибрежных наносов. На 14 из 16 станций от Керчи до Анапы превышение допустимых концентраций нефтяных углеводородов не выявлено. Ученые обнаружили незначительное превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов только в пробах, взятых на двух станциях, где есть постоянный приток мазута.

Образцы отбирались на десяти пляжах Керчи и Тамани, а также вблизи крепости Ени-Кале и села Яковенково на юго-востоке Крыма. Кроме того, исследования проводились в районах Краснодарского края, которые наиболее пострадали от выброса,— в станице Благовещенской, селе Витязево и Анапе.

Алина Зорина