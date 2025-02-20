Главой Калининского района Челябинска снова назначен Сергей Колесник

В Челябинске руководителем администрации Калининского района стал Сергей Колесник. Ранее он уже занимал этот пост в 2011-2022 годах, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Сергею Колеснику 53 года. Впервые он возглавил Калининский район Челябинска в декабре 2011 года. Спустя 11 лет господин Колесник покинул пост и занял должность начальника управления делами городской администрации. Тогда на место главы Калининского района был назначен бывший вице-мэр по вопросам градостроительства Владимир Шамне. В ноябре 2024 года он вернулся в администрацию Челябинска в качестве заместителя главы города по строительству.