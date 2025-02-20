Под Красноярском полиция выявила четыре нарколаборатории

Сотрудники ОНК МУ МВД России «Красноярское» при поддержке отряда спецназначения «Гром» пресекли деятельность четырех подпольных нарколабораторий в Дивногорске, сообщил Telegram-канал «МВД 24». Жителям 1992 и 1989 годов рождения инкриминируется незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).

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Следствие установило, что фигуранты дела арендовали несколько квартир, в которых организовали производство марихуаны. Полицейские обнаружили 54 куста растущей конопли, а также крупную партию запрещенного вещества. «Всего у подозреваемых было изъято более 6 кг конопли и более 1 кг марихуаны»,— отметили в правоохранительном ведомстве. Также оперативники изъяли оборудование, весы и упаковочный материал на сумму более 1,5 млн руб.

Сообщается, что злоумышленники задержаны.

Михаил Кичанов