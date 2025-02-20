В Курганской области стало на 20% меньше фальшивых банкнот

В прошлом году в банках Курганской области выявлено 10 поддельных банкнот, что на 20% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского управления Банка России.

В прошлом году обнаружили семь фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб. По одной пришлось на 2 тыс. руб., 1 тыс. руб. и 100 руб. В 2023 году почти каждая вторая выявленная поддельная купюра была номинала 5 тыс. руб., также изъяли четыре фальшивые тысячные и одну двухтысячную купюры.

Виталина Ярховска