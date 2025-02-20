Почти треть бронирований отелей петербуржцами на 23 февраля пришлась на Ленобласть

Доля бронирований отелей В Ленинградской области жителями Санкт-Петербурга на предстоящие выходные, с 21 по 23 января, составила 29%. О том, где жители Северной столицы планируют отметить День защитника Отечества, «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На втором месте оказалась Москва. На отели столицы пришлось 18% от всех бронирований. В Калининградскую область отправятся 6% пользователей сервиса из Петербурга. На Краснодарский край и Мурманскую область пришлось по 4%.

Петербург выбирают жители других регионов России, чтобы провести выходные. Северная столица популярна у москвичей, жителей Московской области, Республики Татарстан, Ярославской и Ленинградской областей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть возглавили рейтинг бронирований на майские праздники.

Татьяна Титаева