Пассажиры компании Viking Line пожаловались на клопов в каютах парома Gabriella

Финская судоходная компания Viking Line начала расследование по делу о клопах в каютах парома Gabriella, который следует по маршруту Хельсинки – Стокгольм, сообщает газета Helsingin Sanomat 19 февраля. Жалобы на кровососущих поступили в организацию на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В компании сообщили, что речь идет о трех каютах. Решить возникшую проблему позвали специализированную организацию по борьбе с вредителями Anticimex. Ее представители используют для поиска клопов специально обученную собаку. Однако пес следов насекомых так и не нашел. Персоналу, занимающемуся уборкой парома, поручили следить за ситуацией.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что между Петербургом и Калининградом с января 2025 года курсирует грузопассажирский паром «Антей». Судно рассчитано почти на 100 единиц автопоездов и 150 пассажиров.

Андрей Маркелов