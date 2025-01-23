Паром «Антей» отправился во второй рейс из порта «Морской фасад» в Калининград

Из пассажирского порта «Морской фасад» 23 января в свой второй рейс по маршруту «Санкт-Петербург — Калининград» отправился грузопассажирский паром «Антей». Судно рассчитано почти на 100 единиц автопоездов и 150 пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Как сообщил председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, в четверг судно приняло на борт 26 пассажиров, а также 51 единицу накатной техники, в том числе 15 тягачей с прицепом, три грузовых автомобиля и 14 легковых.

«Антей» был построен на судоверфи им. Матиаса Тезена (ГДР) в 1988 году. 24 апреля 2024 года паром перешел под Флаг России. До настоящего времени он ходил из порта «Усть-Луга».

«Ъ-СПб» писал, что первый рейс парома «Антей» из Петербурга до города Пионерский в Калининградской области отправился 16 января. За неделю судно сделало круг — добралось до Калининграда и вернулось обратно в город на Неве.

Андрей Цедрик