Глава СКР ждет доклад о расследовании нападения на школьниц в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад о расследовании уголовного дела по обвинению уфимца в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 17 февраля в подъезде жилого дома на улице Зорге в Уфе фигурант уголовного дела попытался зайти в квартиру, в которой находились три школьницы. При их попытке вытолкать незнакомца за дверь, обвиняемый ударил несовершеннолетних, а затем, увидев, что на крики выходят соседи, сбежал. Позднее при задержании он оказал сопротивление полиции.

Известно, что задержанный — ранее судимый 38-летний уфимец, во время совершения преступления он был пьян.