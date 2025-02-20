В Омске прокуратура потребовала закупить технику для уборки улиц зимой

В Омске после проверки прокуратуры городские власти выделили 200 млн руб. на приобретение дорожной техники. «Ведомством были установлены «многочисленные факты ненадлежащего содержания улично-дорожной сети со стороны управления дорожного хозяйства и благоустройства»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Мэру города Сергею Шелесту внесено представление об устранении нарушений. Также три руководителя дорожно-эксплуатационных служб административных округов Омска были привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник дорожно-эксплуатационного участка по Кировскому округу был оштрафован на 20 тыс. руб.

После этого мэрия разработала программу, предусматривающую обновление в 2025-2029 годах парка дорожной техники. Она предполагает закупку 59 снегоуборочных машин. «Необходимые средства предусмотрены в утвержденном на 2025 год бюджете Омска в 201 млн руб., на плановый период 2026-2027 годов — 502 млн руб.»,— говорится в сообщении генпрокуратуры по СФО.

В ноябре прошлого года глава Омска господин Шелест сообщил, что для зимнего содержания дорог требуется около 600 единиц техники, однако к тому моменту у муниципалитета было только 380 машин. Кроме того, износ дорожной техники составлял 72%. В феврале 2024 года прокуратура региона внесла более 120 представлений руководителям дорожно-эксплуатационных служб и органов местного самоуправления из-за некачественной уборки улиц.

Александра Стрелкова