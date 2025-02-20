Один из напавших на сотрудников ДПС в Новой Москве скрылся от полиции

Сотрудники полиции разыскивают второго участника нападения на сотрудников ДПС в Новой Москве, сообщила ТАСС представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, вечером 19 февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. «Из автомобиля вышли двое мужчин, которые повели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции»,— рассказала госпожа Волк.

Чтобы остановить нападавших, один из сотрудников ДПС достал табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух. «Один из нападавших был задержан, второму удалось скрыться»,— добавила она.

По факту применения насилия к представителям власти возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 318 УК). Задержанного мужчину доставили на допрос в следственный отдел, сообщала пресс-служба столичного СКР. При этом в сообщении говорилось о задержании нескольких, а не одного участника нападения.