В Новой Москве напали на сотрудников ДПС

Вечером 19 февраля несколько мужчин напали на сотрудников ДПС. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщила пресс-служба столичного СКР.

«Фигуранты, находясь вблизи здания, расположенного на территории Новый Москвы, не желая подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС, применили в отношении них насилие»,— говорится в сообщении ведомства.

Нападавших задержали (их число не называется). По уголовному делу, следует из сообщения СКР, они проходят как подозреваемые. В ближайшее время их доставят в следственный отдел для допроса.