В частном секторе Краснодара локализовали крупный пожар

В Краснодаре локализовали пожар в двух частных домах на площади 290 кв. м. Возгорание произошло вечером 19 февраля на 4-й Первомайской ул. в садовом товариществе «Краснодаргострой», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение поступило диспетчеру в 18:07 по мск. На момент приезда пожарных горели два жилых дома общей площадью 240 кв. м.

В тушении участвуют 35 сотрудников МЧС России и десять единиц специальной техники. Причины возгорания пока не уточняются.

Нурий Бзасежев