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Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Сибирский федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Новосибирский государственный педагогический университетНовосибирская область
2Сибирский государственный университет путей сообщенияНовосибирская область
3Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКемеровская область
4Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. ГорбачеваКемеровская область
5Новосибирский государственный аграрный университетНовосибирская область
6Иркутский государственный медицинский университет Минздрава РоссииИркутская область
7Омский государственный университет имени Ф.М. ДостоевскогоОмская область
8Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. АстафьеваКрасноярский край
9Омский государственный педагогический университетОмская область
10Омский государственный аграрный университет имени П.А.СтолыпинаОмская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

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