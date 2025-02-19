Наука 19.02.2025, 22:12 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Сибирский федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Новосибирский государственный педагогический университетНовосибирская область 2Сибирский государственный университет путей сообщенияНовосибирская область 3Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава РоссииКемеровская область 4Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. ГорбачеваКемеровская область 5Новосибирский государственный аграрный университетНовосибирская область 6Иркутский государственный медицинский университет Минздрава РоссииИркутская область 7Омский государственный университет имени Ф.М. ДостоевскогоОмская область 8Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. АстафьеваКрасноярский край 9Омский государственный педагогический университетОмская область 10Омский государственный аграрный университет имени П.А.СтолыпинаОмская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.