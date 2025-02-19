Наука 19.02.2025, 21:56 Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Центральный федеральный округ, 2025 год МестоНаименование вузаРегион 1Российская экономическая школаг.Москва 2Тульский государственный университетТульская область 3Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Россииг.Москва 4Ярославский государственный медицинский университет Минздрава РоссииЯрославская область 5Юго-Западный государственный университетКурская область 6Литературный институт имени А.М. Горькогог.Москва 7Смоленский государственный медицинский университет Минздрава РоссииСмоленская область 8Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича СтолетовыхВладимирская область 9Российская государственная академия интеллектуальной собственностиг.Москва 10Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. УткинаРязанская область Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.