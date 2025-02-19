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Топ-10 локального рейтинга вузов RAEX: Центральный федеральный округ, 2025 год

МестоНаименование вузаРегион
1Российская экономическая школаг.Москва
2Тульский государственный университетТульская область
3Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Россииг.Москва
4Ярославский государственный медицинский университет Минздрава РоссииЯрославская область
5Юго-Западный государственный университетКурская область
6Литературный институт имени А.М. Горькогог.Москва
7Смоленский государственный медицинский университет Минздрава РоссииСмоленская область
8Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича СтолетовыхВладимирская область
9Российская государственная академия интеллектуальной собственностиг.Москва
10Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. УткинаРязанская область

Полный рейтинг размещен на официальном сайте RAEX.

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