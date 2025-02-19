Движение по Октябрьской набережной в Петербурге перекроют в ночь на 20 февраля

В Невском районе Петербурга в ночь с 19 на 20 февраля с 00:00 до 05:30 полностью перекрывается движение транспорта по Октябрьской набережной — на участке от Зольной до улицы Крыленко. В этой локации в указанный период будут вестись работы по размещению временного ограждения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Предлагаемый объезд: по проспекту Большевиков, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко и Зольной улице.

В ГАТИ также напомнили, что на срок до 2 февраля 2027 года в Невском районе Петербурга ограничено движение транспорта по Октябрьской набережной — от Зольной до улицы Дыбенко.

В инспекции рекомендуют водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на противоположном берегу Невы из-за проведения работ по строительству Большого Смоленского моста на период до 31 марта действуют ограничения при движении по одноименному проспекту — на участке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

Андрей Цедрик