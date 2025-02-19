В Ростове ряд улиц останутся без воды на сутки

Жители нескольких улиц донской столицы останутся без воды с 25 по 26 февраля, сообщает Ростовводоканал. Это связано с переподключением трубопровода и заменой участка водопровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подача воды будет ограничена по следующим адресам: от пр. Театральный до ул. Текучева, 219-366. В зону отключения попадают кондитерская «Золотой колос» (ул. Текучева, 207а) и прачечная «Желдор-Сервис» (ул. Текучева, 219а).

Также коммунальные ограничения введут в пределах ул. Орская — ул. Вятская — пер. 3-й Кристальной — ул. Вьюжная, включая территорию Северо-Кавказской базы хранения ресурсов федерального казенного учреждения (СКУМТС МВД РФ).

Анна Анисова