На создание спорткомплекса рядом с УДС «Молот» могут потратить 1,9 млрд рублей

Правительство Пермского края планирует направить на строительство нового объекта «Территория спорта» почти 1,9 млрд руб. Такое предложение по поправкам в бюджет региона на 2025-2027 годы внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Комплекс станет аналогом СК «Энергия» (построен в Перми ранее) и расположится рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе. В новом спорткомплексе будет доступна среда и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также, согласно поправкам в бюджет, на модернизацию спорткомплекса «Пермские медведи» могут выделить 1 млрд руб. В СК оборудуют лыжероллерную трассу и обновят здания. Объект подготовят к международным соревнованиям. Кроме этого, на капитальный ремонт УДС «Молот» в бюджете планируется предусмотреть 270 млн руб.

О планах строительства нового спорткомплекса в Мотовилихинском районе региональное правительство сообщило в конце 2024 года. Объект войдет в спортивный кластер «Молот» (в него входит одноименный стадион и универсальный дворец спорта). Тогда губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что речь идет об аналоге спорткомплекса «Энергия», «но с акцентом на лед».

Напомним, в марте 2021 года региональный градсовет обсуждал концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владел девелопер ПМД. Застройщик планировал возвести на этой территории жилой комплекс. Позже у краевых властей появились планы по возведению легкоатлетического кластера. При возведении планируется несколько объектов, включая хоккейную коробку и баскетбольную зону. Объект должен стать центром подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей. Проекту открытого спорткомплекса «Молот» был присвоен статус спортивного объекта регионального значения.