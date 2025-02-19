В Ростове грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода

Сегодня, 19 февраля, в Первомайском районе донской столицы произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель под управлением грузового автомобиля марки Mercedes-Benz с полуприцепом двигался по ул. Менжинского. Около дома № 4 житель города переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом наземный пешеходный переход был рядом. Водитель не заметил мужчину и допустил на него наезд.

Пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова