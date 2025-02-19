Фигурант дела о похищении наркозависимых намерен отправиться на фронт

Директор пермского реабилитационного центра «Титан» Денис Клобуков, один из подсудимых по делу о похищении людей, решил отправиться в зону СВО. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на источники. Господин Клобуков и еще девять бывших сотрудников реабилитационного центра обвиняются в похищении нескольких человек, которое было совершено организованной группой. По версии следствия, они создали некоммерческую организацию под видом оказания услуг наркозависимым. Фактически профессиональная помощь им не оказывалась, но за пациентов центр получал деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подсудимые настаивали, что преступлений не совершали, а 12 потерпевших по делу их оговорили. При этом всего в «Титане» прошли реабилитацию более 300 пациентов. Гособвинитель в ходе прений предложил приговорить подсудимых к наказанию от 8 до 12 лет лишений свободы. Ранее на фронт отправился один из экс-сотрудников центра Андрей Радостев.