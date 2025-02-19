На проспекте Большевиков Hyundai влетел в автобусную остановку, два человека пострадали

Hyundai Solaris влетел в остановку общественного транспорта на проспекте Большевиков. В результате аварии пострадали 58-летняя женщина и 63-летний мужчина, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как установили в полиции, 41-летний водитель Hyundai ехал по проспекту Большевиков в сторону Октябрьской набережной. Недалеко от перекрестка с Дальневосточным проспектом машину занесло и «выбросило» на тротуар к автобусной остановке, где в тот момент стояли люди.

«В результате пострадали 58-летняя женщина, у нее травмы средней степени тяжести, и мужчина 63 лет, он госпитализирован в тяжелом состоянии»,— отчитались в главке.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что груженный щебнем грузовик перевернулся на трассе «Скандинавия».

Дарья Астанина