Груженный щебнем грузовик перевернулся на трассе «Скандинавия»

Около половины десятого утра 19 февраля в полицию поступило сообщение о ДТП с грузовиком на 56-м км трассы «Скандинавия», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сотрудники ГАИ установили, что 43-летний водитель большегруза MAN c прицепом, загруженным щебнем, применил резкое торможение во избежание столкновения с попутным автомобилем, из-за чего перевернулся.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. По факту случившегося проводят проверку. Очевидцы событий в социальных сетях сообщают, что после ДТП для движения осталась лишь одна полоса, возникла пробка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое несовершеннолетних пострадали в двух ДТП в Петербурге. Оба получили травмы средней степени тяжести.

Андрей Маркелов