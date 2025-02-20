Афганистан стал основным покупателем российской муки

По итогам 2024 года экспорт российской муки увеличился на 3%, достигнув 1,175 млн т, подсчитали для «Ъ» в Россельхозбанке. Основным покупателем стал Афганистан, закупивший продукции на $80 млн, что вдвое больше, чем годом ранее. Однако в маркетинговом году (с августа 2024 по июль 2025) эксперты прогнозируют снижение экспорта на 20%.

Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2023–2024 маркетинговом году экспорт муки составил 1,245 млн тонн. Снижение связано с сокращением закупок Китаем и другими странами, а также с логистическими сложностями. При этом рост спроса со стороны Афганистана объясняется налаженными торговыми связями.

Экспортные пошлины на зерно, которые рассчитываются на основе индикативных цен, также повлияли на рынок. С 19 февраля ставка на пшеницу составляет около 3,6 тыс. руб. за тонну. Это делает российскую муку конкурентоспособной на мировом рынке, где цены на муку в 2024 году выросли на 24%, достигнув 28,96 тыс. руб. за тонну.

Внутренний рынок также демонстрирует рост цен: за год пшеничная мука подорожала на 25%, ржаная — на 35%. Однако рентабельность производства муки остается низкой — 6,1% по итогам 2024 года.

По прогнозам «Агроэкспорта», к 2030 году экспорт российской муки может достичь 1,7 млн тонн на сумму свыше $440 млн. Тем не менее, эксперты предупреждают о возможных рисках дефицита на внутреннем рынке из-за растущего интереса к экспорту.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».