Хоккеисты «Лады» победили «Салават Юлаев» в матче КХЛ

В среду, 19 февраля, в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тольяттинская «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Лада» одержала вторую победу подряд в КХЛ. В составе тольяттинцев отличились Алексей Ожгихин, Данил Юртайкин и Егор Морозов.

Тольяттинский коллектив с 46 баллами занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 75 очками находится на второй позиции, досрочно гарантировав себе участие в плей-офф турнира.

Андрей Сазонов