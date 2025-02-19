В Перми расширят зал в Театре Театр

В 2025-2027 годы дополнительные средства из регионального бюджета будут выделены на поддержку сферы культуры. Предложения по поправкам в бюджет региона на 2025-2027 годы внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Предлагается профинансировать работы по расширению зрительного зала в «Театре-Театре» и ремонт внутренних помещений Пермского академического театра оперы и балета. Планируется обновление механики сцены и сценическое оборудование краевого дома народного творчества «Губерния». Предусмотрены средства на дооснащение Дома благородного собрания. На ремонты учреждений за три года будут направлены более 1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ