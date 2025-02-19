Депутата Станислава Киселева наградили медалью «За спасение погибавших»

В Екатеринбургской городской Думе состоялась торжественная церемония вручения медали «За спасение погибавших» депутату и участнику СВО Станиславу Киселеву, сообщили в пресс-службе гордумы. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Екатеринбурга Станислав Киселев

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской гордумы Депутат думы Екатеринбурга Станислав Киселев

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской гордумы

Награду вручил военный комиссар Верх-Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга Денис Никитаев. Медаль присвоена Станиславу Киселеву за события июня прошлого года, когда он вынес с линии боевого столкновения раненого бойца. Всего за время участия в СВО депутат вывез из «красной зоны» около 200 человек.

«Для меня это очень дорогая и, наверное, самая важная награда. Это придает сил. Ты понимаешь, что твои деяния оцениваются по достоинству»,— отметил Станислав Киселев. Ранее в 2023 году господин Киселев был награжден медалью «За отвагу».

Медалью «За спасение погибавших» награждаются граждане за спасение людей в чрезвычайных ситуациях и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Полина Щуцкая