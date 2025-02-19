Горящее здание на Дворцовом проспекте в Ломоносове тушат по номеру 1-БИС

Сотрудники МЧС тушат горящее здание по адресу «Дворцовый проспект, д. 1» в Ломоносове Петродворцового района. К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали, сообщили в главном управлении ведомства по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 18:37. К месту происшествия выехали шесть пожарных машин и 28 спасателей МЧС, огонь охватил около ста «квадратов».

«Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС»,— сообщили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пятерых человек эвакуировали из-за пожара в квартире на улице Котина.

Дарья Астанина