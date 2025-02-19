Дания дополнительно выделяет $17 млрд на оборону

Правительство Дании намерено дополнительно потратить на военные нужды 120 млрд датских крон ($17 млрд). Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил сегодня министр обороны страны Троэльс Лунн Поульсен.

О планах датского правительства стало известно после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от европейских государств увеличить расходы на оборону и на фоне состоявшихся в Саудовской Аравии российско-американских переговоров.

По словам министра, увеличение расходов будет означать, что на оборону Дания в этом и следующем годах потратит 3,2% ВВП. Кроме того, в планах страны ускорить закупки вооружений, отказавшись от традиционных тендеров и позволив вооруженным силам самостоятельно решать, на что тратить полученные средства.

В свою очередь, выступившая вместе с министром обороны премьер-министр Метте Фредериксен заметила: «У нас только одно слово министру обороны: "Покупай, покупай, покупай. Покупай то, что уже сейчас сможет усилить нашу оборону и, таким образом, сделать наши возможности сдерживания лучше. Если не можешь купить самое лучшее, покупай второе по качеству"».

Виктор Буй