«Амкар» подписал двух своих воспитанников

Молодые пермские футболисты - 16-летний Роман Шоронов и 15-летний Матвей Горбунов - подписали первые профессиональные контракты с ФК «Амкар Пермь». Как сообщает пресс-служба клуба оба игрока являются воспитанниками местного футбола.

Роман Шоронов является воспитанником «Академии-Амкар» с 6 лет. В сезоне 2024 был капитаном «Академии-Амкар 2008» в ЮФЛ. Отыграл 22 игры, забил шесть голов и одну голевую передачу — лучший бомбардир команды в сезоне.

Матвей Горбунов начинал заниматься футболом в Краснокамске. В сезоне 2024 был капитаном «Академии-Амкар 2009» в ЮФЛ. Отыграл 21 матч, забил один гол и отметился одной голевой передачей.

Ранее «Амкару» удалось продать в столичное «Динамо» своего воспитанника: 18-летнего полузащитника Даниила Промошкина. По данным «Ъ-Прикамье», эта сделка принесла в бюджет пермского клуба четыре миллиона рублей.