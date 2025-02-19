На Кубани введут микрозаймы под 2% для санаториев в зоне ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал введение специального микрозайма под 2% годовых для санаторно-курортных предприятий, пострадавших от ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Меру планируют ввести с февраля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

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О внедрении нового микрозайма глава Кубани заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Господин Кондратьев подчеркнул, что господдержка будет предоставляться в размере до 5 млн руб сроком до трех лет.

Полученные средства предприятия смогут использовать на оплату аренды, коммунальных услуг, строительство бассейнов, благоустройство территорий, а также выплату заработной платы.

В свою очередь, вице-губернатор Александр Руппель отметил изменения в действующих программах Фонда микрофинансирования. Ставка по займу «Отельер» уменьшена до 3,25% годовых, а заем «Специальный (ЧС)» предусматривает отсрочку платежей до года.

На встрече также обсудили вопросы экспорта кубанского вина, круп и удобрений, привлечения молодых специалистов в высокотехнологичные отрасли, поддержки многодетных предпринимателей и развития инфраструктуры.

Нурий Бзасежев