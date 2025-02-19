Дилеры ожидают снижения продаж автомобилей параллельного импорта в 2025 году

Продажи автомобилей, завезенных в Россию по параллельному импорту, в 2025 году будут снижаться, считает управляющий партнер ГК «Сокол Моторс» Юрий Соколов. Об этом он заявил на круглом столе «Тренды и перспективы авторынка на Дону», который был организован «Коммерсантъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Спад продаж неофициально поставляемых машин обусловлен высокой ключевой ставкой. Как пояснил Юрий Соколов, российские дистрибьюторы и заводы с помощью своих программ частично компенсируют покупателям бремя кредитных затрат, например, за счет продажи в рассрочку. «В итоге, что не смогут заплатить покупатели, заплатит дистрибуция за них»,— сказал господин Соколов, отметив, что параллельные импортеры такие финансовые условия предложить не могут. Вместе с тем, предпосылок для увеличения спроса на рынке автомобилей нет.

Сергей Иванов