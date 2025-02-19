Ярославского железнодорожника арестовали в Твери

Московский районный суд Твери заключил под стражу бывшего главного инженера расположенной в Ярославле Северной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Тверской области Фото: Прокуратура Тверской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Василия Кузьмичева обвиняют в получении взятки. В прокуратуре считают, что бывший инженер получил от представителей юрлица 1,8 млн руб. в качестве взятки. Деньги давались за общее покровительство и непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки.

Дирекция является структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Организация расположена на территории Северной железной дороги на Волжской набережной в Ярославле, но не входит в ее состав.

Алла Чижова