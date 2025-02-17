Ярославского железнодорожника обвиняют в получении взятки в Твери

Главный инженер расположенной в Ярославле Северной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» задержан в Твери по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК России по Тверской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Следствие считает, что главный инженер получил взятку в размере 1,8 млн руб. за общее покровительство, лоббирование интересов, а также непринятие мер к предъявлению требований о выплате суммы гарантии по ненадлежащему исполнению условий договора поставки. Сейчас проводятся следственные действия.

В прокуратуре Тверской области сообщают, что в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения судом принято решение о продлении задержания на 72 часа. По данным ТАСС, задержанным является 54-летний житель Ярославля Василий Кузьмичев.

Дирекция является структурным подразделением Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Организация расположена на территории Северной железной дороги на Волжской набережной в Ярославле, но не входит в ее состав.

Алла Чижова