В 4 раза вырос экспорт субстрата шампиньонной грибницы из Удмуртии в Казахстан

Из Удмуртии вывезено 178 т субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан с начала года. Это выше в 4,45 раза аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

17 февраля инстанция проверила отправку 20 т субстрата грибницы. Образцы продукции прошли лабораторные исследования, собственнику выдали фитосанитарный сертификат.

Напомним, Удмуртия экспортировала более 200 тонн льняного масла в Китай с начала 2025 года