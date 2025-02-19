В 4 раза вырос экспорт субстрата шампиньонной грибницы из Удмуртии в Казахстан
Из Удмуртии вывезено 178 т субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан с начала года. Это выше в 4,45 раза аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Удмуртии.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
17 февраля инстанция проверила отправку 20 т субстрата грибницы. Образцы продукции прошли лабораторные исследования, собственнику выдали фитосанитарный сертификат.
Напомним, Удмуртия экспортировала более 200 тонн льняного масла в Китай с начала 2025 года